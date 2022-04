Tiradentes e Carnaval 2022: entenda o feriado desta semana

O mês de abril reservou feriados estendidos em dois finais de semana seguidos. Nesta quinta-feira, 21 de abril (21/04), teremos o feriado nacional de Tiradentes, que poderá ser emendado na sexta-feira, 22, em algumas cidades brasileiras, como São Paulo e Rio de Janeiro, que mudaram as datas dos desfiles das escolas de samba, mediante a suspensão de festas de Carnaval em 2022.

O Dia de Tiradentes (21/04) é um feriado nacional, portanto, deve ter dispensa de atividade, com exceção de trabalhos essenciais. Desse modo, caso a empresa exija comparecimento ao serviço e não conceda folga aos trabalhadores, terá de recompensar com algumas das três opções: arcar com a remuneração dobrada pelo dia de trabalho, oferecer uma folga em outro dia ou colocar o dia trabalhado em banco de horas, se houver.

Já na sexta-feira (22/04), caso seja concedido ponto facultativo pela empresa, o funcionário pode optar por não trabalhar no dia, podendo compensar a data depois, ficando, no máximo, duas horas a mais no expediente. Mas, caso a empresa opte por trabalhar no dia de comemoração, o funcionário que resolver faltar ao emprego sem dar justificativa pode receber uma advertência e, em alguns casos, perder o emprego.

Carnaval em abril? Entenda o motivo

Devido à pandemia de Covid-19 e o aumento no número de casos da variante ômicron nos meses de janeiro e fevereiro, as festas de Carnaval em 2022 foram canceladas. Desse modo, em decisão conjunta, as prefeituras de São Paulo e Rio de Janeiro decidiram remarcar os desfiles das escolas de samba para abril.

Serão cinco dias de folia: o primeiro desfile foi realizado no último sábado, 16 de abril, e os próximos acontecerão nas datas: 21, 22, 23 e 29 de abril. No dia 29, na sexta-feira seguinte, será o Desfile das Campeãs, que fecha o Carnaval 2022.

Carnaval: ordem dos desfiles no Rio de Janeiro - Marquês de Sapucaí

Quarta-feira, 20 de abril, desfilam:

21h00 - Em Cima da Hora

21h45 - Cubango

22h30 - Unidos da Ponte

23h15 - Porto da Pedra

00h00 - União da Ilha

00h45 - Unidos de Bangu

01h30 - Sossego

Quinta-feira, 21 de abril, desfilam:

21h00 - Lins Imperial

21h45 - Inocentes de Belford Roxo

22h30 - Estácio de Sá

23h15 - Santa Cruz

00h00 - Unidos de Padre Miguel

00h45 - Vigário Geral

01h30 - Império da Tijuca

02h15 - Império Serrano

Sexta-feira, 22 de abril, desfilam:

22h00 - Imperatriz Leopoldinense

Entre 23h00 e 23:10 - Mangueira

Entre 00h00 e 00h20 - Salgueiro

Entre 01h00 e 01h30 - São Clemente

Entre 02h00 e 2h40 - Viradouro

Entre 03h00 e 03h50 - Beija-Flor

Carnaval: Ordem dos desfiles em São Paulo - Sambódromo do Anhembi

Quinta-feira, 21 de abril, desfilam:

20h - Morro da Casa Verde

21h - Camisa Verde e Branco

22h - Mocidade Unida da Mooca

23h - Independente Tricolor

00h - Estrela do Terceiro Milênio

01h - X-9 Paulistana

02h - Leandro de Itaquera

03h - Pérola Negra

Sexta-feira, 22 de abril, desfilam:

22h30 - Acadêmicos do Tucuruvi

23h35 - Colorado do Brás

00h40 - Mancha Verde

01h45 - Tom Maior

02h50 - Unidos de Vila Maria

03h55 - Acadêmicos do Tatuapé

05h00 - Dragões da Real

Sábado, 23 de abril, desfilam:

22h30 - Vai-Vai

23h35 - Gaviões da Fiel

00h40 - Mocidade Alegre

01h45 - Águia de Ouro

02h50 - Barroca Zona Sul

03h55 - Rosas de Ouro

05h00 - Império de Casa Verde

