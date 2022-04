Suspeito de ser um dos principais líderes do PCC é preso em Salgueiro, Pernambuco

Ação de inteligência operada pela Força-Tarefa de Mossoró/RN, GISE/Cascavel, Delegacia de Ponta Porã e Delepat/SRRN, resultou nesse sábado (16), na prisão de Valdeci Alves dos Santos, conhecido como "Colorido".



O homem, de 50 anos, é apontado como um dos principais líderes da organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) em liberdade, que figurava na lista dos mais procurados do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e apontado como responsável pelo fornecimento de drogas para os estados da região Sudeste do País. O PCC é a maior facção criminosa do Brasil.



A prisão de Colorido ocorreu na cidade de Salgueiro, Sertão de Pernambuco, em decorrência de abordagem realizada pela Polícia Rodoviária Federal. O foragido responde pelos crimes de tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Após a captura, o preso foi encaminhado à unidade da Polícia Federal para os procedimentos de praxe. Na manhã deste domingo (17), Colorido foi encaminhado para o Centro de Observação Criminológica e Triagem Prof. Everardo Luna (Cotel), localizado em Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife. A informação é de que, por enquanto, ele permanecerá preso em Pernambuco.

A Força-Tarefa de Mossoró conta com a colaboração da população por intermédio do telefone (84) 3323.8300, bem como pelo WhatsApp (84) 9218.0326, que são os canais indicados para recebimento de informações, denúncias de crimes etc, sendo o sigilo do comunicante plenamente preservado.



Quem é "Colorido"?



Valdeci Alves dos Santos, o Colorido, nasceu na cidade de Espinosa (MG), em 4 de fevereiro de 1972. Ele é apontado pelo Ministério Público de comandar a facção do Primeiro Comando da Capital (PCC), ao lado de Marcos Roberto de Almeida, o Tuta. Colorido estava foragido desde agosto de 2014, quando recebeu o benefício de uma saída temporária da unidade prisional e, desde então, vinha sendo procurado pela Polícia Federal.



A Força-Tarefa é coordenada pela Polícia Federal e composta por policiais federais, rodoviários federais, policiais civis, policiais militares e policiais penais federais e estaduais, atuando em cooperação técnica com a Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública.



Do Jornal do Commercio para a Rede Nordeste

