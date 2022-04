Anvisa acompanha casos de contaminação por bactéria em chocolates da marca Kinder

A Anvisa recebeu alerta internacional sobre surto de Salmonella Typhimurium em chocolates fabricados na Europa da marca Kinder. A Agência está monitorando os casos de infecção associados ao consumo do produto. A Rede Internacional de Autoridades de Segurança Alimentar (Infosan) informou que o Brasil não está incluído na lista de países para os quais os itens foram distribuídos.

Os chocolates são fabricados pela empresa Ferrero e foram comercializados para diferentes países. Os representantes do grupo no Brasil enviaram comunicado oficial à Anvisa, no qual informaram que a contaminação aconteceu na fábrica em Arlon, na Bélgica. Segundo a companhia, as operações foram suspensas na unidade.

Na semana passada, produtos da marca Kinder vendidos em vários países da Europa foram retirados das prateleiras. As intoxicações alimentares causadas por salmonella provocam problemas gastrointestinais e febre.

Em nota, a Anvisa indicou que segue acompanhando o caso junto à empresa e às autoridades internacionais. A empresa também informou que os produtos já estão sendo recolhidos.

Confira os produtos produzidos na fábrica Ferrero, na Bélgica:



Kinder Surprise Maxi 100 g

Kinder Surprise 1 x 20 g

Kinder Surprise 3 x 20 g (60 g)

Kinder Surprise 4 x 20 g (80 g)

Kinder Schokobons WHITE 200 g

Kinder Schokobons 200 g

Kinder Schokobons 125 g

Kinder Schokobons 300 g

Kinder Mix Peluche 133 g

Kinder Mix Advent Calendar 127 g

Kinder Mini Eggs Hazelnut 100 g

Kinder Mini Eggs Mix 250 g

Kinder Happy Moments 162 g



