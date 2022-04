Presidente participa de missa no interior do Paraná

O presidente Jair Bolsonaro (PL) participou, na manhã deste sábado (9), de uma missa no Santuário São Miguel Arcanjo, em Bandeirantes, no norte do Paraná. Ele estava acompanhado pela primeira-dama, Michelle Bolsonaro, pelo ministro Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional) e pelo governador do estado, Ratinho Júnior.

Na noite de sexta-feira (8), o presidente visitou a 60ª Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina (ExpoLondrina), também no Paraná. Ele dormiu na cidade e foi para Bandeirantes nesta manhã, para acompanhar a missa. Na chegada ao Santuário, o presidente cumprimentou e tirou fotos com os apoiadores.

Bolsonaro e sua comitiva retornam a Brasília na parte da tarde. Ao todo, o presidente cumpriu uma agenda de vários compromissos na Região Sul. Ele esteve em Passo Fundo (RS) para inaugurar as obras de ampliação do aeroporto regional da cidade.

Ainda no Rio Grande do Sul, ele esteve em Bagé para a entrega das obras da unidade de radioterapia do Hospital do Câncer na cidade. Antes disso, fez uma visita a Pelotas para a entrega da obra de duplicação do contorno rodoviário da cidade, na BR-116/392.

