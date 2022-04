Caixa faz pagamento do aluguel social para moradores de Petrópolis

A Caixa Econômica Federal informou que começaram hoje (7) os primeiros pagamentos de aluguel social para as famílias de Petrópolis, na região serrana do estado do Rio de Janeiro, afetadas pelas chuvas.

O aluguel social terá valor de R$ 800, com recursos oriundos do governo do estado do Rio de Janeiro.

O pagamento será efetuado em conta poupança social digital, aberta automaticamente em nome do beneficiário e movimentada pelo aplicativo Caixa Tem, que permite acesso ao benefício sem a necessidade de comparecimento a um canal físico do banco.

As famílias beneficiárias são selecionadas pelo governo estadual, conforme critérios estabelecidos pela Resolução 528/2022 da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro. A lista de beneficiários pode ser consultada na internet.

A operação complementa o conjunto de ações do banco em suporte ao município afetado pelas fortes chuvas que atingiram a região este ano como a liberação do Saque Calamidade do FGTS, com valor máximo para retirada de R$ 6.220.

O Corpo de Bombeiros prossegue nas buscas pelos três desaparecidos dos deslizamentos de fevereiro em Petrópolis. As chuvas de 15 de fevereiro e 20 de março deixaram 241 mortos no município. Desse total, 234 foram em decorrência da precipitação de fevereiro. Em março, foram registrados sete mortos.

