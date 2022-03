Atriz Djenane Machado morre no Rio

A atriz Djenane Machado, que fez sucesso em novelas e filmes, morreu no Rio de Janeiro. Sua morte ocorreu no último dia 23, mas só foi divulgada nesta terça-feira (29). Entre as novelas das quais participou, uma das mais conhecidas foi Estúpido Cupido, em 1976.

Outro papel marcante em sua vida foi a de Bebel, na primeira versão de A Grande Família, em 1973. Isso fez com que Djenane ganhasse projeção nacional. Antes ela havia estreado na televisão em junho de 1968, na Rede Globo, com a novela Passo dos Ventos, de Janete Clair, vivendo a personagem Hannah.

No ano seguinte, em 1969, ela fez três novelas na Globo: Rosa Rebelde, A Ponte dos Suspiros e Véu de Noiva e um filme, A Penúltima Donzela. A telenovela seguinte foi em julho de 1970, de Dias Gomes, Assim na Terra como no Céu.

Nos anos seguintes, após várias participações em novelas, ela enfrentou problemas pessoais. Com dificuldades para voltar à televisão, ela fez dois filmes. O primeiro foi Águia na Cabeça, de Paulo Thiago, em 1984, contracenando com Christiane Torloni e Nuno Leal Maia, e, dois anos depois, Ópera do Malandro, do diretor Ruy Guerra, com Edson Celulari e Cláudia Ohana.

A carreira da atriz se encerrou na TV Manchete, com participações nas novelas Tudo em Cima, de Geraldo Carneiro e Bráulio Pedroso, e em Novo Amor, de Manoel Carlos.

A partir daí, Djenane se retirou da carreira a fim de se submeter a tratamentos contra a dependência de álcool. Ela foi casada duas vezes, mas não teve filhos. Viveu de maneira simples e discreta, em seu apartamento, em Copacabana, na companhia de uma cuidadora.

Filha de Carlos Machado, o rei da noite carioca nos anos 50 e 60, ela cresceu entre a produção de shows e espetáculos de teatro. Morreu aos 70 anos de causa não revelada.

