Museu Light de Energia leva acervo para outros museus de São Paulo

Em comemoração aos dez anos de aniversário do Museu Light de Energia, o Programa Educativo Cultural Light vai levar parte da programação e atividades do espaço para outras áreas culturais da cidade, como o Museu Histórico Nacional e as Bibliotecas Parque.

Os alunos de escolas municipais do Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Nova Iguaçu e Belford Roxo terão transporte gratuito para visitar esses lugares. A responsável pelo programa Estela Alves conta que alunos e professores terão a oportunidade de conhecer e desvendar os mistérios sobre a energia elétrica de forma lúdica e divertida.

“Especialmente em regiões de vulnerabilidade social, é fundamental estimular novas experiências e saberes culturais. A Light possui um programa consolidado e investe nessa ampliação e na inspiração de parceria com outros espaços muito relevantes das cidades onde atuamos”, disse Estela.

A responsável explica ainda que a ideia do museu itinerante é “provocar reflexões, desmistificar o funcionamento do sistema elétrico, conscientizar sobre a importância de não desperdiçar e cuidar do meio ambiente, falar de fontes alternativas e mudanças nos hábitos de consumo, além de ampliar o acesso à cultura e educação”.

ODS

O passeio tem cerca de duas horas de duração, sendo uma hora dedicada à apresentação do espetáculo teatral Quanta Energia. Na ação do Museu Light com o Museu Histórico Nacional, por exemplo, a narrativa da visita vai ter como foco a parte histórica do desenvolvimento dos serviços públicos, com contribuição dos acervos das duas instituições.

A ação está em linha com a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU), que considera os objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs), especialmente os ODS 11 (cidades e comunidades sustentáveis) e ODS 17 (parcerias e meios de implementação).

O ODS 11 prevê o acesso universal a espaços públicos seguros, inclusivos, acessíveis e verdes, até 2030, em particular para mulheres, crianças e adolescentes, pessoas idosas e pessoas com deficiência, além dos demais grupos em situação de vulnerabilidade.

Já o ODS 17 incentiva e promove parcerias eficazes nos âmbitos público, público-privado, privado e da sociedade civil, a partir da experiência das estratégias de mobilização de recursos dessas parcerias.

