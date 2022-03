Projeto Ilhas do Rio lança no Jardim Botânico série de animação

O Projeto Ilhas do Rio, realizado pelo Instituto Mar Adentro, lança no domingo (27), a Marulhada, sua primeira série de animação voltada para a educação ambiental infantil. O lançamento ocorrerá às 11h, dentro do evento Semana Sistema Costeiro-Marinho: o Jardim no Mar, no Museu do Meio Ambiente, no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. A entrada é gratuita e a classificação é livre. Os primeiros episódios da série ficarão disponíveis, gratuitamente, a partir do dia 27, nas plataformas online do projeto, com audiodescrição e tradução em libras.