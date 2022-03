Mortes são registradas após fortes chuvas em Pernambuco

O Corpo de Bombeiros de Pernambuco encontrou, na tarde desta terça-feira (22), o corpo de um homem que estava desaparecido desde a madrugada, quando ocorreu o deslizamento de uma barreira na comunidade Bondade de Deus, em Camaragibe, Grande Recife, por causa das fortes chuvas. Na mesma cidade, um adolescente de 16 anos morreu ao cair em um canal.

De acordo com informações de moradores da localidade, o homem se chamava Nivaldo Pedro da Silva, de 60 anos. "O deslizamento fez uma onda do outro lado e, com a força, ultrapassou a vala e atingiu o imóvel de frente", explicou o tenente do Corpo de Bombeiros Leonardo Moura.

"Ele foi achado na área que acreditamos ser o quarto, pois o corpo estava ao lado do colchão e tinha um baú de roupas perto", acrescentou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A secretária da Defesa Civil de Camaragibe, Kátia Marsol, afirmou que o órgão não havia sido acionado para a área. "Lamentamos muito a morte. Infelizmente, não fomos comunicados, não houve nenhuma solicitação de lona para proteger a barreira", contou

"Orientamos quem estiver em local de risco a ir para a casa de amigos e parentes enquanto a chuva deu uma parada. Para que possamos também fazer uma reavaliação dos locais de risco", orientou a secretária.

Madrugada de muitas chuvas no Recife e Região Metropolitana

Camaragibe é a cidade de Pernambuco onde mais choveu nas últimas 24 horas. Até as 20h20, o acumulado estava em 145,61 milímetros (mm) na Vila da Fábrica.

Por volta das 18h, a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) renovou o aviso meteorológico para o Grande Recife e Zona da Mata Sul.

"As chuvas deverão ocorrer principalmente durante a noite de desta terça (22) e a madrugada de quarta-feira (23) de forma isolada com intensidade moderada nas regiões da Mata Sul e Metropolitana do Recife. O sistema meteorológico que está provocando as chuvas está diminuindo e por esse motivo, o aviso meteorológico também diminui a intensidade de estado de atenção para estado de observação", explicou a agência.



De acordo com a prefeitura de Camaragibe, até o momento, foram registrados 25 chamados de deslizamentos de barreira, dois desabamentos de muros, duas quedas de árvores, uma queda de ponte, além de seis pontos de alagamento.

Equipes das secretarias de Defesa Civil, Infraestrutura e Serviços Públicos, Segurança Pública e Mobilidade, além da Assistência Social, estão atuando para atender às ocorrências no município. Além disso, a Secretaria Municipal de Assistência Social está nas comunidades do Japão e Beira Rio, realizando o cadastro de desalojados para viabilizar ajuda emergencial, como distribuição de cestas básicas, refeições, além de doação de colchões e lençóis.

Morte de adolescente em Camaragibe



Um adolescente de 16 anos morreu na madrugada desta terça-feira (22) após cair em um canal na área central de Camaragibe, na noite de segunda (21).

O rapaz estudava na Escola Joaquim Amazonas, no Bairro Novo do Carmelo, na modalidade EJA.

Funcionários que não estavam autorizados a gravar entrevista contaram que ele saiu da instituição de ensino por volta das 21h20 e, no caminho, caiu em um canal que corta várias ruas do centro da cidade.

O estudante teria sido retirado pela própria população. De acordo com a prefeitura do município, o rapaz deu entrada no Hospital Aristeu Chaves às 0h55, com ausência de pulso. A equipe médica da unidade de saúde tentou reanimá-lo, sem sucesso.

O enterro aconteceu nesta tarde, no Cemitério de Camaragibe. A mãe do adolescente chegou ao local bastante abalada e sendo carregada por familiares. "Aqui em Camaragibe, toda vez que chove, esse canal sempre transborda. Pode acontecer um acidente, como aconteceu várias vezes e ontem aconteceu com o meu primo", disse João Victor de Lima.

Com informações da repórter Simone Santos, da TV Jornal





Do Jornal do Commercio para a Rede Nordeste