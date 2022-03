Queda de árvore deixa dois mortos em Angra dos Reis

A forte chuva que caiu (20) no estado do Rio deixou dois mortos em Angra dos Reis, no sul fluminense. Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas morreram quando uma árvore caiu sobre um carro.

Com isso, o número de mortos no estado chega a pelo menos sete. Em Petrópolis, na região serrana, foram registrados cinco óbitos devido ao temporal que atingiu a cidade.

Segundo o Corpo de Bombeiros, foram registrados 271,69 milímetros de chuva em Angra dos Reis, em 12 horas, nesse domingo.

As chuvas também provocaram alagamentos em cidades do estado, inclusive na região metropolitana do Rio.

