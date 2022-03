Menino de 5 anos é encontrado morto após ser agredido, despido e jogado em rio no Pará

Na manhã dessa quinta-feira, 17, um menino de apenas 5 anos foi encontrado sem vida na zona rural de Marabá, sudeste do Pará, e a cerca de 565 km de distância de Belém. A Polícia informou que duas crianças e um adolescente confessaram ter agredido a vítima, tirado suas roupas e depois jogado a vítima no rio. Ainda de acordo com o órgão de segurança, o garoto não sabia nadar. A suspeita é que ele morreu por afogamento.

Júlio Henrique Brito Miranda estava desaparecido desde quarta-feira, 16, e, segundo a família, havia saído para brincar com os colegas na localidade de Vila Capistrano, distrito de Marabá. Os garotos, os quais afirmaram à Polícia a autoria das agressões, têm 9, 11 e 13 anos. O motivo do crime teria sido um desentendimento entre eles. As informações são do G1 Pará.



O corpo de Júlio deve passar por exames sexológicos, procedimento comum em vítimas encontradas nuas. Os suspeitos de envolvimento na morte negaram ter ocorrido qualquer tipo de violência sexual.

Pela idade dos garotos, o Conselho Tutelar e a Polícia resolveram não divulgar mais detalhes sobre o caso. Os meninos de 9 e 11 anos foram levados ao órgão de assistência à criança. Já o adolescente de 13 anos foi apreendido por ato infracional análogo a assassinato.

