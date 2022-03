CCBB Rio inaugura exposição sobre pintor Marc Chagall

O Centro Cultural Banco do Brasil Rio de Janeiro (CCBB RJ) abre hoje (16) a exposição Marc Chagall: sonho de amor. São 186 obras desse artista que marcou o século 20 pelo uso revolucionário das formas e das cores, pela criação de um universo lírico, poético e fantástico em suas pinturas e textos.

“Só o amor me interessa, e eu estou apenas em contato com coisas que giram em torno do amor”. Essa frase célebre de Chagall, de certa forma, orienta a exposição. Segundo os organizadores, o artista enfatizava repetidamente que sua vida e arte eram as formas de expressar amor.