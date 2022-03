Homem escala cerca e arremessa pacotes para dentro em cadeia de Salvador

Mais um vídeo mostra a fragilidade do Complexo Penitenciário da Mata Escura. Servidores Penitenciários gravaram o momento em que um homem escala o alambrado e arremessa pacotes para dentro da Cadeia Pública de Salvador, na madrugada desta quarta-feira, 09.

As imagens foram registradas pouco depois das 2h. "Isso mostra como a segurança está vulnerável. São arremessados diariamente 30, 40 pacotes com drogas e armas. A gravação foi feita pelos servidores que trabalhavam no momento", declarou o vice-presidente do Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado da Bahia, Fernando Fernandes, durante assembleia da categoria na manhã desta quarta na entrada do complexo.

Os policiais penais estão em paralisação, prevista para acabar no sábado. Devido ao ato, mulheres, mães e filhas invadiram o complexo nesta quarta, pois não tiveram acesso à Penitenciária Lemos Brito. Com a paralisação, não havia efetivo suficiente para fazer as revistas.

Ainda sobre o vídeo, Fernandes disse que o homem chegou com uma mochila e arremessou mais de uma vez. "Na imagem, ele aparece jogando vários pacotes. Quando notou estar sendo filmado, ele desceu", relatou.

O homem ainda não foi localizado, nem o material arremessado por ele. "É preciso uma revista minuciosa na PLB para a gente descobrir o que ele jogou para dentro da unidade", informou Fernandes.

Para chegar na estrutura da Cadeia Pública, o homem passou por uma área de matagal. O complexo não tem um muro, o contribui para os arremessos. "A estrutura é muito antiga. Se tivéssemos muros, isso reforçaria a segurança do perímetro. Mas sistema na totalidade é antigo e precisa ser revisto", explicou o comandante do Batalhão de Guardas da Polícia Militar, tenente-coronel Flávio Faria.

O comandante do BG disse ainda que a PM não foi acionada. "Não recebemos nenhum chamado. Vamos apurar porque o funcionário público da Seap não comunicou o fato", declarou. A reportagem procurou a Secretária de Administração Penitenciária (Seap) do Estado da Bahia, mas até agora nenhuma resposta.

Do Correio*

Via Rede Nordeste



