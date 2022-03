Ministra fala sobre Estratégia Nacional de Empreendedorismo Feminino

A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, fala hoje (8) sobre o Dia Internacional da Mulher e as iniciativas do governo federal que criam políticas públicas de apoio e incentivo feminino. Damares discutirá os detalhes do programa

Destaques do Dia Internacional da Mulher:

Governo lança programas de proteção e incentivo às mulheres

O presidente Jair Bolsonaro assinou hoje (8), Dia Internacional da Mulher, em cerimônia no Palácio do Planalto, decretos que instituem programas voltados ao empreendedorismo feminino, à proteção de mulheres grávidas e à promoção da saúde menstrual.

Mulheres são mais conectadas, mas acessam menos serviços na internet

A pesquisa Mulheres e Tecnologia - Dados sobre o acesso feminino a Tecnologias da Informação e Comunicação, da plataforma Melhor Plano, mostra que 85% das mulheres de 10 anos ou mais são usuárias de internet. Esse percentual entre os homens é menor, 77%.

Capes cria grupo de trabalho para promover mulheres no meio acadêmico

Na data em que é comemorado o Dia Internacional da Mulher a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) criou um grupo de trabalho que vai debater soluções para a igualdade de gênero no meio acadêmico. A portaria com os detalhes sobre a ação foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira (8).

