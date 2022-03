Mulher é presa em Goiânia suspeita de matar para vingar "feitiço"

Uma mulher foi presa na última sexta, 4, em Goiânia, depois de matar uma senhora a qual ela acusava de praticar feitiçaria. A mulher matou a vítima com pancadas na cabeça e, em seguida, ateou fogo em sua casa. Depois de cometer o crime, ela ainda roubou dinheiro e pertences da vítima. As informações são do portal Metrópoles.

Apesar de ter sido elucidado só agora, o crime aconteceu na madrugada do dia 2 de outubro de 2021. No interrogatório, a mulher confessou a autoria e ainda usou palavras como “macumba” e “feitiço” para justificar o assassinato.

Quando a Polícia Técnico-Científica (PTC) chegou à residência para fazer a perícia, o corpo da senhora já estava completamente carbonizado embaixo de uma cama. O inquérito está sendo conduzido pela Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios (DIH).

