Dia Mundial da Obesidade: saiba mais sobre prevenção, saúde e preconceito

O Dia Mundial da Obesidade, nesta sexta-feira, 4, é lembrado no Brasil com o aumento percentual no número de obesos e com alto índice de preconceito no Brasil. De acordo com a pesquisa Vigitel 2019 (Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico), lançada pelo Ministério da Saúde, os índices de obesidade passaram de 11,8% em 2006 para 20,3% em 2019, com aumento de 72% nos últimos 16 anos.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a obesidade é definida como o acúmulo anormal ou excessivo de gordura que apresenta risco à saúde, com índice corporal (IMC) acima de 30, onde é calculado o peso dividido pela altura ao quadrado. Para o endocrinologista e porta-voz do Centro de Obesidades do Hospital Israelita Albert Einstein, Dr. Simão Lottenberg, a prevenção da obesidade deve ser realizada desde o início da vida com um processo educacional da alimentação.

Sobre o assunto Entenda a diferença entre alimentos diet, light e zero

Covid-19 cobra preço da saúde mental, adverte OMS

Dormir pouco pode gerar ganho de peso, diz especialista

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"A prevenção começa no nascimento. Vai desde uma alimentação adequada na primeira infância, com um processo educacional para ensinar a comer de forma saudável. Para isso é preciso levar em consideração uma série de fatores, como: pessoais, culturais, genéticos", afirma o Dr. Lottenberg ao OPOVO. Para ele, temos que estabelecer padrões alimentares, muito mais do que restrições alimentares, com respeito aos hábitos e à população onde o indivíduo está inserido

Além da alimentação, para o endocrinologista, essa prevenção passa pelo costume de praticar atividades físicas. "É preciso começar o mais precoce possível a educar as pessoas para a pratica de atividades físicas, tendo que se adaptar ao estilo de vida do indivíduo", disse.

Ainda segundo o Dr. Simão Lottenberg, a genética das famílias influencia na obesidade de alguns indivíduos. "Sabemos que algumas populações (tem a tendência). Precisamos levar em consideração para focar e começar a trabalhar o mais cedo possível. Quando prevenimos a obesidade, estamos prevenindo uma série de doenças que são consequentes a obesidade, como: diabetes, doenças cardiovasculares, ortopédicas", explicou.

Como dica para quem deseja prevenir a obesidade, o especialista enfatiza a necessidade de não acreditar em milagres com dietas da moda. "Cada vez aparece uma dieta que vai resolver todos os problemas, que pode até servir em um curto período de tempo, mas não cria o hábito e gera a situação de emagrecer e logo em seguida engordar, as vezes ainda mais. São hábitos alimentares adequados. Saber reconhecer dentro do seu padrão alimentar o que é melhor", explica o endocrinologista Dr. Simão Lottenberg.

Preconceitos e Gordofobia

Em pesquisa encomendada pela Skol Diálogos em 2017, foi observado que 92% dos brasileiros dizem ter preconceitos contra pessoas gordas, mas apenas 10% assumiram ser gordofóbicos. Para a influenciadora Elaine Quinderé, o brasileiro é gordofóbico por questões culturais. "Todos nós somos, independente de sermos pessoas gordas ou não. Se coloca a gordura como um grande vilão a ser combatido, logo pessoas gordas são pessoas a serem combatidas. O preconceito é cultural e vem de muitos anos, que só beneficia uma indústria que ganha muito dinheiro em cima do emagrecimento", afirma Elaine.

Com maior representatividade nas mídias, Elaine diz que ainda existe um longo caminho para conseguir a aceitação da sociedade. "Ainda é muito pequeno. Eu acho que ainda estamos longe da aceitação, por que a gente ainda vive cercado de muito ódio, limitações e preconceitos. Aceitação não chega a ser a palavra, mas representatividade, com pessoas gordas ocupando espaços", disse.

Apesar de maior representatividade, mudanças reais não estão acontecendo, limitadas ao público com condições financeiras privilegiadas. "Moda Plus size, que é minha especialidade, é possível dizer que estamos caminhando, talvez possa dizer isso para quem tem condição de pagar pela roupa. Mas assentos, catracas de ônibus, coisas estruturais, ainda tem um caminho muito grande para caminhar", disse ao O POVO. Segunda Elaine, o dia celebrado hoje deveria ser chamado de Dia mundial contra a Gordofobia, "Colocar um dia mundial contra a obesidade é extremamente gordofóbico".

Tags