Menino de 9 anos foge de casa em Manaus e consegue embarcar sozinho para São Paulo

Daniele, mãe do garoto, recebeu uma ligação informando que o menino estava no aeroporto de Guarulhos

Dado como desaparecido desde a manhã de sábado, 26, um menino fugiu de casa, pegou um avião saindo de Manaus e desembarcou em Guarulhos, em São Paulo. Emanuel Marques, de 9 anos, pesquisou "como embarcar em um avião despercebido", já que não possuia nem passagens nem documentos. A companhia aérea e a empresa administradora do aeroporto de Manaus estão investigando o caso.

Segundo apuração da Policia Civil, o menino não tinha histórico de violência familiar, agiu sem ajuda de adultos e tinha como objetivo morar em São Paulo com outros familiares. As informações são do G1 de Manaus.

A mãe de Emanuel, Daniele Marques, contou em entrevista à reportagem que percebeu a ausência do filho logo pela manhã, por volta das 7h30min de sábado. No mesmo dia, às 22h, Daniele recebeu uma ligação informando que o menino estava no aeroporto de Guarulhos.

"Os policias até perguntaram se eu podia ir buscá-lo, mas eu disse que não teria como fazer isso, e sim queria que a empresa retornasse com o meu filho", afirmou a eletricista. Ela havia feito boletim de ocorrência para informa o sumiço do filho. A empresa que operou o voo foi a Latam.

Depois de negociações e intervenção do Conselho Tutelar - que fez contato com a companhia aérea - Emanuel retornou para casa no domingo, 27. Ele revelou à mãe como fez para chegar até o aeroporto e driblar as fiscalizações dos comissários.

"O meu filho passou por três vistorias sem que alguém notasse que ele estava sozinho, sem documentação e bilhete de embarque", comentou Daniele.

Em nota enviada ao G1, a Latam informou que acionou a Polícia Federal e o Conselho Tutelar quando identificou que Emanuel estava sozinho no avião. A companhia aérea não deu mais detalhes e ressaltou que está averiguando o ocorrido. Mesma posição tomada pelo Aeroporto de Manaus.