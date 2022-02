Profissionais de saúde são liberados de rodízio de veículos em SP

A suspensão do rodízio de veículos na capital paulista para médicos e profissionais de enfermagem foi estendida até 31 de dezembro. A medida entrou em vigor no dia 19 de janeiro e terminaria na segunda-feira (28). De acordo com a prefeitura de São Paulo, a prorrogação ocorre após avaliação dos impactos positivos para a assistência em saúde prestada por essas categorias.

A medida beneficia médicos, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. A suspensão vale para os residentes na região metropolitana da capital que atuem nos serviços de saúde privados ou públicos na esfera municipal, estadual ou federal prestados no município.

A comprovação da atividade profissional é feita pelos conselhos de classe, onde, inclusive, deve ser feito o cadastro dos veículos. As entidades encaminham para a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) os dados para que os motoristas recebam autorização especial e sejam liberados do rodízio municipal.

A continuidade da isenção ainda será oficializada no Diário Oficial da Cidade de São Paulo, por meio de um decreto municipal. O prefeito Ricardo Nunes disse que a iniciativa reconhece o trabalho feito durante a pandemia de covid-19, possibilitando o deslocamento desses profissionais sem interrupções, especialmente neste momento que exige cuidados especiais.

