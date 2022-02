Rebelião em penitenciária na Bahia deixa quatro mortos; motivação teria sido conflito entre facções

Uma rebelião iniciada pelos detentos da Penitenciária Lemos Brito, no Complexo Penitenciário da Mata Escura, no final da tarde deste domingo (20), deixou um saldo de quatro presos mortos, segundo informações do Sindicato dos Servidores da Polícia Penal do Estado da Bahia (Sinsppeb).

Ainda de acordo com o Sinsppeb, a rebelião se iniciou no Pavilhão 2, possivelmente devido a um confronto entre facções ou uma disputa de poder entre líderes de uma mesma facção. O sindicato também afirma que a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap) já teria sido informada diversas vezes da possibilidade de uma tragédia ocorrer no presídio. “Isso já era esperado. A Seap tinha consciência de que isso iria acontecer. Nós denunciamos diversas vezes que a fragilidade na segurança da penitenciária causaria uma tragédia”, disse o presidente do sindicato, Reivon Pimentel.

Após tomarem conhecimento da confusão, familiares de presos que cumprem pena na Lemos Brito se reuniram em frente ao portão principal do complexo em busca de notícias sobre seus parentes. As famílias, segundo informações do G1 Bahia, fizeram um protesto na porta da penitenciária por volta das 18h deste domingo (20).

Cerca de meia hora depois, o trânsito no local, bloqueado durante o ato, já estava fluindo novamente. Um helicóptero do Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer) sobrevoo a área, segundo testemunhas.

Disparos de armas de fogo foram ouvidos dentro do presídio. Guias de perícia e remoção já foram expedidas, mas as identidades dos quatro detentos mortos não tinham sido confirmadas até a publicação desta reportagem.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, mais de 10 facas foram apreendidas entre os presos. "A cadeia virou, o bagulho tá doido” diz um detento, não identificado, em um dos vídeos. “Se matar nós, ‘nós’ vai guerrear”, diz outro rapaz.

O policiamento foi reforçado no perímetro da penitenciária e diversas viaturas cercavam o local na noite de ontem, o Sinsppeb acrescentou que após a rebelião, houve uma tentativa de fuga em massa da prisão.

A Seap foi procurada, por e-mail, por ligação e mensagem, mas não respondeu à reportagem até a publicação do texto. Por volta das 22h deste domingo (20), a Secretaria de Comunicação do Governo do Estado (Secom), enviou uma nota em que confirmava a ocorrência de “uma briga entre grupos rivais e uma tentativa de fuga, que resultaram na morte de quatro internos da penitenciária Lemos Brito, no Complexo Penitenciário da Mata Escura, na tarde deste domingo (20)”.

Ainda segundo a nota da Secom, “durante o confronto entre os detentos, ocorrido no pavilhão 2, outros presos tentaram sair pelo portão principal e foram impedidos pela guarda do presídio”.

O órgão acrescenta ainda que, assim que o secretário de Administração Penitenciária e Ressocialização, Nestor Duarte, tomou conhecimento do fato, acionou o Comando Geral da Policia Milita para o envio de reforços do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), das Operações Gêmeos e Apolo, e do Batalhão de Choque e do Graer.

“Uma varredura nas alas afetadas foi realizada para evitar novos incidentes. O Departamento de Polícia Técnica esteve no local para realização de perícia. As mortes são investigadas pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)”, finaliza a nota da Secom.

A reportagem tentou contato com a Polícia Militar da Bahia por e-mail e telefone, mas não obteve resposta aos questionamentos até a publicação e última atualização deste texto.

