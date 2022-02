Petrópolis acelera serviços para encerrar limpeza até 6ªfeira

O prefeito de Petrópolis, Rubens Bomtempo, informou que o trabalho de limpeza da cidade começará a ser feito sem interrupções a partir de hoje (21). A meta é tornar o serviço mais rápido. Explicou que a região do centro histórico da cidade já está mais limpa e o município começa a funcionar com a abertura de algumas lojas. Ele usou o seu perfil no Instagram para comunicar, por meio de um vídeo, a decisão, resultado de uma reunião para alinhar as ações na cidade.

“Nós tomamos a decisão de também fazer limpeza agora diuturnamente. A gente vai trabalhar 24 horas. A partir de agora, [também] à noite para acelerar a limpeza. A gente trabalhará com máquinas e caminhões. Tenho certeza que, juntos, o governo do estado e a prefeitura municipal, a gente vai conseguir dar uma resposta mais rápida”, afirmou.

“Nesta segunda-feira, as lojas do Centro Histórico de Petrópolis, [área] que já está bem mais limpa, também começaram a abrir. Um recomeço para os empresários afetados pelas chuvas”, afirmou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A prefeitura pediu à população que evite circular com veículos na parte central da chamada Cidade Imperial para não interferir na movimentação dos equipamentos usados na limpeza.

Comlurb

A Companhia de Limpeza Urbana do Rio (Comlurb) enviou para Petrópolis uma força-tarefa com 250 garis que vão ajudar na limpeza das ruas mais atingidas, fazer remoção de árvores que estejam obstruindo as vias e recolher galhadas.

O presidente da empresa, Flávio Lopes, e os diretores de Limpeza Urbana, Guilherme Gomes, e de Serviços Urbanos, Renato Rodrigues, foram à cidade, no sábado, avaliar as condições e fazer os ajustes operacionais no planejamento do trabalho das equipes. Além dos garis, a Comlurb levou a Petrópolis mais 20 pessoas de apoio e diversos equipamentos e veículos. Se for necessário, as equipes continuarão na cidade durante a semana.

Apoio do Rio e Niterói

Além da Comlurb, a prefeitura do Rio apoia as ações de recuperação de Petrópolis com várias secretarias e órgãos. A Defesa Civil e a Guarda Municipal também enviaram servidores para a cidade. A Secretaria de Saúde forneceu máscaras e medicamentos para ajudar no atendimento às vítimas.

A prefeitura de Niterói também participa do mutirão de limpeza das ruas do Centro Histórico de Petrópolis, uma das regiões mais atingidas pelo temporal de terça-feira (15). “Cerca de 200 trabalhadores da Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) e da Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos (Seconser) atuaram na Rua do Imperador e vias próximas com caminhões-pipa com jato d'água, maquinário, equipamentos e ferramentas para limpar e desobstruir as ruas”, anunciou a prefeitura.

O prefeito de Niterói, Axel Grael, foi a Petrópolis e se reuniu com o prefeito Rubens Bomtempo.“Além de auxiliar na limpeza das ruas, Niterói está ajudando Petrópolis com equipes da Assistência Social, Defesa Civil e Proteção Animal dando suporte ao trabalho de buscas e também no apoio emocional às famílias afetadas por essa tragédia. Estamos trabalhando de forma articulada com o prefeito Rubens Bomtempo desde o primeiro dia, e oferecemos ajuda também com projetos de recuperação da cidade”, disse Grael.

Tags