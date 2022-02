Enem 2021: até o momento, oito estudantes nota 1.000 na redação foram confirmadas, seis são nordestinas

Cerca de 8 candidatas foram confirmadas como estudantes que alcançaram a nota máxima na prova de redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021. Dessas oito, seis são nordestinas.

O tema da redação de 2021 foi “Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil”, tema considerado fácil para os padrões da prova. Contudo, o Enem lista cinco competências que devem ser levadas em consideração para o alcance de nota máxima.

São elas:

1) Domínio da norma padrão da língua portuguesa

2) Compreensão da proposta de redação

3) Seleção e organização das informações

4) Demonstração de conhecimento da língua necessária para argumentação do texto

5) Elaboração de uma proposta de solução para os problemas abordados, respeitando os direitos humanos

A prova de redação também tem caráter eliminatório e tem nota de corte de 300 pontos. Poucos conseguem a nota máxima, e a cearense Cássia Caroline Aguiar, 18, foi uma dos dez estudantes que alcançaram o feito.

Resultados divulgados com antecedência

Os resultados individuais do Enem 2021 foram disponibilizados, na página do participante, em 9 de fevereiro, dias antes do previsto.



Por meio de nota, o Inep informou que os demais dados finais da aplicação e as médias de desempenho em cada área do conhecimento serão divulgados nos próximos dias. Mais informações oficiais sobre o Enem podem ser visualizadas no portal do Instituto.

Representatividade feminina

Por enquanto, todas as estudantes (que se tem conhecimento) que tiraram 1.000 na redação são mulheres. Dessas, seis são nordestinas dos Estados: Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Bahia.

Na opinião da professora doutora Mônica Magalhães Cavalcante, a diminuição das notas mil no Enem, em relação aos anos anteriores, ocorreu devido ao pouco aprofundamento dos estudantes em questões sociológicas, políticas e educacionais.

2019: 53 redações nota 1.000

2020: 28 redações nota 1000

"O tema pode ter dificultado, sem dúvida, mas não mais que em provas de anos anteriores. No tema de 2021, o candidato deveria focalizar os brasileiros que vivem à margem do Estado, por não terem, muitas vezes, nem sequer o registro de nascimento. Esta é uma realidade com a qual todos convivem, mas da qual muitos nem se dão conta, ou alcançam, como deve ser o caso de inúmeros candidatos", argumenta Mônica, que também foi corretora de redação do Enem por cerca de 20 anos e tem livros publicados sobre os parâmetros de análise dos princípios de textualização.

Além dessa inexperiência dos estudantes, para a professora a pandemia de Covid-19, nos últimos dois anos, impactou a economia do país, juntamente com modalidade de ensino. Consequentemente, segundo ela, as relações sociais e os condicionamentos psicológicos de professores e alunos foram prejudicados.

Para justificar a representatividade feminina, Mônica Cavalcante ressalta que, na ciência, as mulheres têm ganhado destaque, o que mostra seu maior empenho e dedicação nos estudos. "Nós, enquanto cientistas e cidadãos, temos que combater esses estereótipos que nos encaixotam e nos limitam e incentivar as mulheres a enveredaram por quaisquer áreas que assim tenham interesse", afirma.



Confira a lista de estudantes nota 1.000 na redação do Enem 2021:

Giovanna da Silva Gamba Dias, 19 anos (PE);

Daiane Souza, 20 anos (PE);

Fernanda Quaresma, 20 anos (PE);

Alice Souza, 18 anos (BA);

Cássia Caroline Aguiar, 18 anos (CE);

Evely Aparecida Silva, 20 anos (RN);

Yasmin Magrine, 19 anos (MG);

Rafaella Frutuoso, 22 anos (RJ).

O tema da redação de 2021

Conforme a ex-corretora Mônica Magalhães Cavalcante, o estudante precisa conhecer as expectativas de produção e correção da Redação Estilo Enem - que se diferencia de outros vestibulares. Praticar continuamente a redação de textos dissertativo-argumentativo. Ler e se atualizar com frequência sobre acontecimentos de cunho social, político, científico e cultural para ter conhecimentos de outras áreas, bem como desenvolver uma argumentação consistente que defenda um ponto de vista sobre a frase temática exigida na proposta de redação.



O tema da prova de 2021 envolve três aspectos essenciais à discussão:

1. A invisibilidade social;

2. O registro civil;

3. A garantia de cidadania.

"A discussão tem um aspecto central: o registro civil, ou seja, para evitar fugir ao tema, o estudante deveria discutir como a ausência de documentos interfere no exercício da sua cidadania e como eleva a invisibilidade da população frente aos seus problemas e frente à garantia dos seus direitos sociais", indica a professora.

Dessa forma, o estudante tinha a tarefa de articular esses termos e conduzir um projeto de texto que problematizasse, por exemplo, as causas e as consequências da ausência de documentos como a certidão de nascimento ou, por exemplo, a dificuldade de se cadastrar para exercer o ato cidadão de vacinar, uma vez que o site de cadastro exigia o número do cadastro de pessoa física (CPF).



ERRAMOS: em publicação anterior, havíamos afirmado que o total de estudantes nota 1.000 na redação do Enem 2021 tinha sido de 10, sendo que, dessas 10, 7 eram nordestinos. Informados que, por meio de nota, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) confirmou que os dados finais da aplicação e as médias de desempenho em cada área do conhecimento serão divulgados nos próximos dias. Mais informações oficiais sobre o Enem podem ser visualizadas no portal do Instituto, em gov.br/inep. O balanço informado também será disponibilizado no endereço eletrônico.

Última atualização em 21/02/2022, às 11h51min

