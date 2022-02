Uber permitirá que passageiros saibam quantas estrelas ganhou do motorista

A Uber anunciou que os usuários do Brasil passarão a saber quais as notas que o motorista dá em suas avaliações quanto ao comportamento dos viajantes. O condutor já podia classificar as atitudes de seus passageiros, mas o acesso era restrito à organização. Antes só era possível visualizar a média de todas as viagens feitas.

Ao entrar no aplicativo, clicando nas configurações, o usuário terá acesso à uma tabela que contabiliza o número de corridas com cinco estrelas, quatro e assim por diante. Agora com a nova atualização, toda vez que uma corrida terminar, será possível checar qual dos contadores cresceu. Os passageiros também poderão conferir quantas corridas pegaram até aquele instante. Estas informações foram confirmadas pela empresa ao Jornal Estadão.

Sobre o assunto Chuvas torrenciais em Petrópolis deixam mais de 100 mortos

Bolsonaro se reúne com o presidente e o primeiro-ministro da Hungria

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A nova versão do aplicativo também trará uma lista de comportamentos inadequados que podem fazer o usuário ser banido da plataforma. O motorista avaliará se o passageiro foi educado, cometeu algum ato preconceituoso ou de assédio e se jogou lixo dentro do carro.

Tags