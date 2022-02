Mulher é presa após tentar cortar pênis do ex-marido acusado de abusar do filho de 4 anos

Uma mulher foi presa nessa quarta-feira, 16, em Crucilândia, localizada na região central de Minas Gerais, por suspeita de ter tentado cortar o pênis do ex-marido. Acontece que um menino de 4 anos, filho do casal, revelou ter sido abusado sexualmente pelo pai, fato que motivou a mãe cometer o crime.

A mulher se apresentou na delegacia mais próxima de sua residência portando o objeto utilizado no crime. Em conversa com os agentes, ela explicou que planejou o delito depois de ter sido informada pelo filho. Então, a mãe foi até a casa do ex-companheiro, fez sexo oral no homem, tentou decepá-lo com uma mordida e, como não conseguiu, utilizou uma faca para cortar o orgão genital do pai da criança.

O homem foi levado a um pronto socorro, mas devido a gravidade ocasionada pelo profundo corte feito pela faca, acabou sendo direcionado para o Hospital Regional de Betim. Ele passou por cirurgia e apresenta quadro estável de saúdel, conforme informou a Prefeitura de Betim em comunicado enviado ao portal G1 de Minas Gerais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar os "possíveis abusos sexuais" denunciados pela mulher, onde a investigação está a encargo da Delegacia de Polícia Civil de Bonfim.

Por sua vez, a mãe da criança foi presa em flagrante pelo crime de lesão corporal grave. Ela já tinha um mandado de prisão em aberto por ter cometido um delito em Itaúna, que não foi informado qual pelos policiais entrevistados pelo G1.

Até que o Conselho Tutelar decida qual será o seu futuro, o menino de quatro anos está provisioriamente morando com uma tia.

Tags