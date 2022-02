Rádio MEC FM bate recorde de audiência com nova programação

A tradicional Rádio MEC FM, que em 2021 ganhou um novo transmissor e passou a transmitir com maior alcance e qualidade, registrou um aumento de quase 10% na audiência total durante o ano passado, segundo o relatório da Kantar IBOPE Media do Rio de Janeiro.

Os principais destaques da grade de programação, que passou por diversas reformulações, são os novos programas que contam com a participação do público, como o Clássicos do Ouvinte e o Jazz Livre!. “Estamos mostrando que a rádio está ao vivo e tem conexão com o público. A nova programação trouxe uma nova vibração para a rádio. Foram ações solidificadas no ano passado e a ideia é expandir mais ainda”, informou o gerente da Rádio MEC FM Thiago Regotto.

Segundo o gerente, o bom resultado se deve a uma estratégia de três eixos, formulada para tornar a rádio quase centenária ainda mais atraente para o público: conteúdo, divulgação e sinal. Para Regotto, a estratégia nas redes sociais tem ajudado significativamente no aumento de novos ouvintes. “A criação de novos perfis, o fortalecimento de nossos perfis antigos, a sinergia com a Agência Brasil - que sempre trabalha com nossos especiais - e a TV Brasil foram essenciais para esse resultado”, relatou.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Rádio MEC FM criou, recentemente, um perfil na plataforma de streaming de áudio Spotify, onde disponibiliza podcasts e listas de músicas especialmente escolhidas. “As playlists, com curadoria da Rádio MEC, nos faz descobrir novos públicos.É essa a conexão que o meio digital traz”, complementou o gerente.

Confira os perfis da Rádio MEC FM nas plataformas:

» Spotify

» YouTube

*Fonte: Kantar IBOPE Media | EasyMedia 4 | RJ | Ouvintes/Minuto

Tags