Homem é preso em MG por espancar com vara e arrastar pela coleira o próprio cachorro

Após espancar e arrastar pela coleira o cachorro no qual era tutor, um homem de 53 anos foi preso no domingo, 30, em Prata, cidade localizada em Minas Gerais. As imagens do crime foram registradas por vizinhos do suspeito, que enviaram a gravação à Polícia Militar da região.

Os agentes, então, foram até a residência do suspeito e o encaminharam até a delegacia da Polícia Civil de Ituiutaba. Aos policiais, o homem não contou a motivação que teve para realizar o ato e deve responder por maus-tratos. As informações são do jornal O Tempo.

Na filmagem - que O POVO optou por não fazer a divulgação -, é possível ver o cão chorando muito enquanto era espancado com uma vara e arrastado para dentro da casa. E quando o animal chegou na residência, ainda foi arremessado para o quintal do local.

E como foram muito compartilhadas nas redes sociais, as cenas do crime viralizaram e revoltaram a população da cidade. O cachorro foi entregue para uma associação da região que trabalha com cuidados e proteção animal.

