Após ataque de tubarão, Fernando de Noronha será monitorada por drone

Após uma criança de 8 anos ser mordida por um tubarão, em Fernando de Noronha, a Praia do Sueste, localizada no Parque Nacional Marinho, segue interditada por tempo indeterminado. O local será monitorado através do uso de um drone para detecção de tubarões na região e avaliação dos riscos. A decisão foi comunicada após uma reunião com especialistas, na manhã deste sábado (29), pelo Instituto Chico Mendes da Biodiversidade (ICMBio) do arquipélago.

A menina, que não teve o nome divulgado, segue internada em um hospital particular do Recife, mas os familiares não autorizaram a divulgação do boletim médico sobre o seu atual estado de saúde. A criança, que é de São Paulo e estaria com o pai no momento do ataque, foi socorrida pela equipe do parque e deu entrada em um hospital de Fernando de Noronha, com um ferimento na perna direita e em estado grave.

Foram realizados todos os procedimentos necessários, segundo informações da unidade de saúde, incluindo transfusão sanguínea, para garantir a estabilidade da paciente. No fim da tarde da sexta-feira (28), ela foi transferida para um hospital particular, no Recife, em uma aeronave de salvamento equipada com uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Ataques são raros, afirma ICMBio

De acordo com o ICMBio, ataques de tubarão são raros no local, “havendo regramento quanto aos horários e locais permitidos para utilização da praia”. Por meio de nota, o Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit), órgão da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS), informou que se reunirá nos próximos dias para avaliar o caso. “Apenas após a análise de documentos será possível identificar a espécie do tubarão”, informou o órgão.

O Cemit também esclareceu que a ocorrência desta sexta-feira "apenas poderá ser incluída nas estatística oficiais" após análise completa do caso. Segundo o órgão, haviam sido registrados até agora seis incidentes com tubarão em Fernando de Noronha, sem mortes, entre 2015 e 2020. “O primeiro ocorreu em 21 de dezembro de 2015 na Baía de Sueste, mesma praia da ocorrência desta sexta-feira. A vítima era um banhista de 32 anos, do sexo masculino, que teve lesão no braço direito. As demais estavam nas Praias do Leão, de Conceição, do Bode e da Cacimba (dois casos). Das seis vítimas, todas eram adultas, sendo dois banhistas e quatro surfistas. Todos os casos aconteceram entre dezembro e março”.

Do Jornal do Commercio para a Rede Nordeste

