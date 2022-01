Michelle Bolsonaro muda visual e adota cabelos mais curtos

A primeira-dama Michele Bolsonaro apareceu com novo visual em vídeo que circula nas redes sociais. Ela adotou corte com cabelos mais curtos. O antes e depois da transformação foi publicado pelo cabeleireiro de Michelle em seu perfil do Instagram.

Michelle Bolsonaro corta o cabelo e mostra a mudança (Foto: Reprodução/Redes Sociais)



Além do corte, tirando os cabelos da altura dos ombros, como era antes, Michele optou por uma franja mais longa no lado esquerdo do rosto para evidenciar o volume dos fios castanhos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No vídeo que mostra a transição para o novo visual, a primeira-dama surge com cabelos molhados antes do novo corte ser revelado. O cabeleireiro Thiago Ximenes, responsável pelo procedimento, agradeceu a Michele "pela confiança de sempre". Ele acredita que a nova aparência da esposa do presidente deve virar tendência. "Tenho certeza que esse novo corte vai ser muito pedido no salão”, comentou.

Tags