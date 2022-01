Esposa do apresentador Léo Batista morre afogada na piscina de casa

A esposa do apresentador esportivo Léo Batista, Leyla Chavantes Belinaso, de 84 anos, morreu vítima de afogamento em casa, em Jacarepaguá, bairro da zona oeste do Rio de Janeiro, na noite de sábado, 29.

A ocorrência foi atendida às 19h40min de sábado, mas o caso só foi divulgado neste domingo.

Em depoimento à polícia do Rio de Janeiro, o apresentador, funcionário da TV Globo desde 1970, disse que estava dentro da residência, enquanto sua esposa estava na beira da piscina. Ao sair para ver se ela estava bem, ele a encontrou dentro da piscina, segurando um macarrão-boia e com a face dentro da água. Após mergulhar para socorrê-la, o apresentador percebeu que sua mulher já estava morta.

A emissora lamentou o fato e informou que Leila teria sofrido um infarto.

Após constatar o óbito da esposa, Léo Batista acionou a Polícia Militar do Rio de Janeiro e o médico da família, que atestou a morte para realizar a liberação do corpo.

Léo estava casado com Leyla desde 1962, com quem teve Cláudia e Mônica Batista. Ela completaria 85 anos no próximo dia 25.

Leia o comunicado da PMRJ na íntegra:

"A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que uma equipe do 18°BPM (Jacarepaguá) foi acionada até a Rua Arco Íris, no Anil, em Jacarepaguá, na zona oeste, na zona oeste, para uma ocorrência de afogamento, neste sábado (29/01). De acordo com o marido da vítima, a mesma estava à beira da piscina e ele, no interior da residência e ao sair, se deparou com a mulher segurando um macarrão-boia e com a face dentro d’água.

De imediato, mergulhou para retirá-la, mas já estava em óbito. Os familiares fizeram contato com o médico da vítima com o intuito de atestar o óbito e liberar o corpo. Registro na 32ª DP."