Rádio Nacional conquista maior audiência de 2021 em dezembro

Em dezembro de 2021 a nova programação impulsionou a audiência* da Rádio Nacional, e a emissora conseguiu o melhor desempenho do ano. O resultado coincide com a estreia da grade diária e o lançamento de conteúdos com um perfil que privilegia os talentos da moderna música brasileira.

A Nacional obteve o melhor desempenho mensal do ano considerando o alcance médio de ouvintes do mês na aferição de dezembro. O percentual representa um acréscimo de 23% na audiência quando o índice é comparado à média dos demais meses de 2021. Os dados são do Kantar IBOPE Media.

A conquista de ótimos números está aliada a novidades na programação no ar desde 6 de dezembro de 2021. Destaque para o estímulo à interação com o público, a valorização de artistas da nova MPB e do pop nacional contemporâneo, as transmissões em rede e as entradas de conteúdos jornalísticos e esportivos.

A repercussão está de acordo com as expectativas do veículo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). "Acreditamos que esse aumento da audiência indica uma recuperação do público da rádio e, o melhor, uma aceitação da proposta de renovação e modernização da programação, mostrando a riqueza e diversidade do que os artistas nacionais da atualidade estão produzindo", avalia o gerente executivo de Rádios da EBC, Luciano Seixas.

A novidade na programação rendeu um crescimento substancial que pode reverberar em outras capitais onde a emissora é transmitida. "Esperamos ainda que este indicativo se efetive também junto às grandes praças de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Recife onde é preciso consolidar a marca Nacional através da faixa estendida de FM em 87.1 MHz, o que, por si só, é uma novidade no dial do rádio brasileiro. Temos potencial para ir muito além", completa Seixas.

Entretenimento, esporte, bate-papo e notícia são alguns dos conteúdos que estão no ar pela nova programação da Rádio Nacional. As faixas musicais trazem gêneros nacionais e prestigiam astros que fazem sucesso na nova MPB e no pop contemporâneo do país, além dos clássicos da música brasileira.

Personalidades da nova geração que mobilizam o público nas plataformas digitais de streaming ganham espaço nas atrações e na seleção de músicas da rádio. O repertório contempla hits de artistas que repercutem junto aos jovens como banda Melim, Tiago Iorc, Vitor Kley e Duda Beat.

A estratégia de fortalecer a presença digital da emissora é outra iniciativa para incrementar o relacionamento com seus públicos e alcançar novos ouvintes. Para isso, a Nacional ingressa no Instagram e intensifica as transmissões no YouTube.

A rádio também está no Spotify com o perfil "Rádio Nacional". O espaço disponibiliza playlists com hits atuais e composições segmentadas por gênero. Os fãs também podem ouvir novas playlists com os conteúdos dos programas da emissora.

A participação do público é assegurada através das redes sociais e pelo WhatsApp. Os ouvintes podem interagir em tempo real através mensagens de texto para o número (61) 99989-1201. Os locutores buscam essa integração durante a programação da Nacional.

Transmissões em rede na banda estendida

A consolidação da rede da Rádio Nacional é uma das realizações de 2021. Além da tradicional frequência FM 96,1 MHz em Brasília, a emissora ganhou, em maio, presença em outras quatro capitais brasileiras, na chamada banda estendida, em 87,1 FM, no Rio de Janeiro, que se mantem ainda no AM, e em São Paulo, Belo Horizonte e Recife. Agora, os conteúdos entram no ar em rede.

Uma das metas para 2022 é estender o alcance da rede com a expansão para outras capitais.

Serviço

Rádio Nacional

Brasília: FM 96,1 MHz e AM 980 Khz

Rio de Janeiro: FM 87,1 MHz e AM 1130 kHz

São Paulo: FM 87,1 MHz

Belo Horizonte: FM 87,1 MHz

Recife: FM 87,1 MHz

Amazonas: 11.780KHz e 6.180KHz OC

Alto Solimões: FM 96,1 MHz

Site: https://radios.ebc.com.br/radionacional

Instagram: https://www.instagram.com/radionacionalbr

Spotify: https://open.spotify.com/user/vpj3k8ogjwf1nkv4nap3tlruv

YouTube: http://youtube.com/radionacionalbr

Facebook: https://www.facebook.com/radionacionalbr

Twitter: https://twitter.com/radionacionalbr

WhatsApp – (61) 99989-1201

​Aplicativo Rádios EBC, disponível para Android e Ios

* Fonte: Kantar IBOPE Media | EasyMedia 4 | DF | Ouvintes/Minuto

