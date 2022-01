Ministro fala sobre decreto que altera política de resíduos sólidos

O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, fala hoje (25), em entrevista ao programa A Voz do Brasil, sobre decreto que muda a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e a erradicação de lixões no Brasil até 2024. Leite fala também sobre iniciativas ambientais de combate ao descarte incorreto de detritos, atividades econômicas que usam materiais descartados como insumo e o Atlas de Potencial Energético dos Resíduos Sólidos.

Destaques do dia:

Plástico destrói paraíso ambiental no Sri Lanka

Praias douradas do Sri Lanka estão cobertas por pequenas bolhas de plástico, depois do incêndio e naufrágio do cargueiro X-Press Pearl há vários meses. Destroços da embarcação continuam a provocar estragos ambientais e econômicos.

Demanda inesperada de acessos derruba site do Banco Central

O grande número de acessos ao site do Banco Central, registrado ontem (24) à noite, resultou na sobrecarga em um sistema recém-criado pelo banco para ajudar as pessoas a identificar se têm algum dinheiro depositado em seu nome, sem que tenha conhecimento, o que pode ocorrer em casos de devolução de cobranças indevidas de tarifas, por exemplo.

Processo criminal da tragédia em Brumadinho pode voltar à estaca zero

Passados exatos três anos da tragédia em Brumadinho (MG), a tramitação do processo criminal pode voltar à estaca zero depois que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) considerou, mais de uma vez, que a Justiça estadual não tem competência para analisar o caso.

