Jovens que simularam furto de celular no TikTok vão responder por incitação ao crime

Após a repercussão negativa do vídeo, o grupo disse que se passava apenas de uma brincaderia

A brincadeira de quatro jovens do Rio de Janeiro acabou terminando na delegacia. É que eles viralizaram nas redes sociais após filmarem um suposto furto de aparelho celular e pulibcaram no TikTok e, após a repercussão negativa, afirmaram que tudo não havia passado de uma brincadeira do grupo ao tentarem fazer um vídeo "engraçado".

Vicson Riberio, de 19 anos, e outros três adolescentes aparecem em vídeo simulando um furto na praia de Copacabana. Nas imagens, Vicson filma outro colega se aproximando de de duas pessoas, pegando o celular de uma delas e correndo logo em seguida. "Levou já, menor! Esquece! É a tropa do Complexo", narrou o jovem depois da ação.

Eles até gravaram outro vídeo explicando que haviam encenado a ação criminosa, mostrando o celular de um deles e detalhando como tinham feito. Também falaram que se tratava de uma trend do Tiktok (vídeo viral feito por vários usuários), mas - mesmo assim - foram direcionados à Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente.

Na unidade policial, o grupo voltou a ressaltar que o possível furto gravado não foi verdadeiro. Entretanto, todos vão responder por "incitação ao crime", previsto no artigo 286 do Código Penal.

O telefone celular utilizado na gravação foi apreendido após os quatro prestarem esclarecimentos ao titular da especializada, delegado André Leiras. Conforme o agente, o aparelho consta várias tentativas de gravar o mesmo vídeo, evidenciando que se tratou de uma "brincadeira infeliz".

"Além disso, são todos de famílias de bem, não têm anotação criminal, estão arrependidos e acho que aprenderam a lição", ressaltou o delegado em entrevista concedida ao portal G1 do Rio de Janeiro.

