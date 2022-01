Impa comemora 70 anos e quer maior aproximação com a sociedade

Maior aproximação com a sociedade é o objetivo principal da série de iniciativas que o Instituto de Matemática Pura e Aplicada (Impa) está lançando para comemorar os 70 anos de fundação, que serão completados em 15 de outubro. Para marcar o início das comemorações, o instituto promove hoje (18), às 14h, a live “IMPA 70 anos: passado, presente e futuro”, que será transmitida na página do instituto no YouTube. Participam da conversa o diretor-geral do Impa, Marcelo Viana, o diretor adjunto e coordenador-geral da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep), Claudio Landim, e os pesquisadores Artur Avila e Carolina Araujo.

“O Impa se tornou uma instituição conhecida da sociedade. Organizamos uma olimpíada (Obmep) que movimenta 20 milhões de crianças a cada ano. A gente tem acesso a essas crianças, às famílias, aos professores. É muito mais, a essa altura, do que um instituto de pesquisa e formação de pós-graduação”, disse Marcelo Viana à Agência Brasil.

A ideia é que a comemoração dos 70 anos não seja a festa de um pequeno grupo, mas partilhada com a sociedade, afirmou. O aniversário será comemorado ao longo do ano, tentando atingir todos os segmentos que recebam impacto do trabalho do Impa. “Eu acho que posso resumir em três palavras: passado, presente e futuro”, acrescentou Viana. Os preparativos vão lembrar o passado do instituto, com homenagens a seus fundadores e antigos pesquisadores. “Você chega aos 70 anos e atinge uma maturidade, como o Impa atingiu, então deve comemorar as realizações que ocorreram nesse período, os nossos pioneiros. Esse é o passado, mas não é o nosso foco”.

Presente

O presente traz desafios mas, ao mesmo tempo, está cheio de coisas boas, destacou o diretor-geral. Em 2022, estão sendo retomadas as atividades presenciais. “É quase um voltar à vida”. A Obmep, da mesma forma, voltará a retomar as solenidades de premiação. O programa de formação de alunos e professores também retorna ao formato presencial. Marcelo Viana informou que o Centro de Projetos e Inovação em Matemática Industrial, lançado no ano passado, já funciona este ano resolvendo problemas concretos da indústria, em parceria com empresas. O novo campus, cuja construção foi iniciada em 2021, vai avançar da mesma forma em 2022. Em razão da pandemia, o campus só deve ser concluído em 2024.