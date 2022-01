Ministério inaugura pontos de internet em estações de trem no RN

O Ministério das Comunicações lançou hoje (17) mais uma etapa do programa Wi-Fi Brasil no Rio Grande do Norte. Foram inaugurados pontos de acesso gratuito à internet de banda larga para usuários de 23 estações de trem em Natal e dos municípios de Parnamirim, Ceará-Mirim e Extremoz, que estão próximos à capital potiguar.

O sinal de internet chegará por meio do satélite geoestacionário brasileiro. A instalação faz parte de um convênio da pasta com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), estatal responsável pelas linhas que operam nos municípios e atendem cerca de 9 mil usuários por dia.

Durante o evento, o ministério também lançou o programa Digitaliza na Estrada. A ação vai percorrer cidades do Nordeste para instalar antenas de TV Digital. No estado, 27 cidades serão atendidas com novos equipamentos de transmissão para substituir as estações analógicas que estão em operação.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com o ministro das Comunicações, Fábio Faria, a medida vai melhorar o conteúdo oferecido à população.

“É uma agenda importantíssima, porque muda muito a vida das pessoas. Onde só tinha um canal funcionando, às vezes chiando, em um dia só, passa a ter nove canais, e com a qualidade muito melhor de som e imagem”, comentou.

O programa Digitaliza Brasil pretende levar transmissão digital para 1.638 municípios do país que ainda utilizam sinal analógico.