Vídeo: Chuva derruba muro de cemitério e arrasta ossadas no Rio de Janeiro

Na tarde da terça-feira, 11, o muro que cercava o cemitério do Cacuia, localizado na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio de Janeiro, desabou por decorrência da forte chuva que atingiu a cidade. Com a queda, alguns ossos dos corpos foram parar na rua, como foi relatado por alguns moradores da região.

Nos vídeos compartilhados nas redes sociais, é possível perceber os pedaços do muro no chão, além de sacos pretos, contendo ossos, e pedaços de urnas.

A concessionária Reviver, responsável pelo cemitério, comunicou que enviou equipes ao local, e que conta com ajuda de outros órgãos para a retirada do entulho e avaliação dos danos sofridos. De acordo com a companhia, apesar da destruição, não houve nenhuma pessoa ferida na ocorrência.

Veja os flagrantes do incidente:

Chuva derruba muro de cemitério e arrasta ossadas no Rio de Janeiro. Confira: https://t.co/8xoibV4Hkn pic.twitter.com/dbLSym7kya — O POVO (@opovo) January 12, 2022

"As fortes chuvas que têm assolado a cidade nos últimos dias causou o desabamento do muro. A área foi isolada e vai receber um tapume até que o novo muro possa ser construído. Todas as providências cabíveis já foram tomadas. No muro havia nichos com restos mortais. Eles serão recolhidos e levados para o ossário especial da Reviver", relatou a concessionária por meio de nota.

