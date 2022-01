Influencer pernambucana mostra vídeo sendo agredida por ex-companheiro na frente do filho

Milena Peixoto, digital influencer com mais de 260 mil seguidores nas redes sociais, publicou no Instagram, na noite desse domingo, 9, vídeo em que ela aparece sendo agredida pelo ex-companheiro Wenderson Albuquerque na frente do filho de dez meses e dos avós. A agressão ocorreu em Granito, Pernambuco, a 587 km de Recife.

Milena diz que o relacionamento acabou depois que descobriu uma traição. O casal ficou junto por quatro anos, e eles tiveram um filho: “Ele me bateu na frente dos meus avós e do meu filho. Meu filho e meus avós desesperados, e ele não parava. Meus avós são idosos, com problemas de saúde, e meu filho é um bebê de colo de dez meses”, contou.

A jovem relatou que já prestou queixa contra Wenderson após a realização do exame de corpo de delito. Ela descreve os momentos de terror: “Invadiu a minha casa. Foi diretamente para o meu quarto, fechou a porta e disse: 'Se você não apagar o que você postou, vou dar em você'. Não deu tempo nem de responder, e ele foi pegando meu cabelo”, disse.

De acordo com Milena, ele estava com o filho no colo, e a criança chorava bastante durante as agressões: “Bateu em mim com ele no braço. Saiu com ele para a rua, e eu fui atrás com uma faca. Quando ele viu que eu ia riscar o carro dele, ele veio para cima de mim, pegou a faca, me pegou pelos cabelos e me arrastou pelo asfalto".

Já mais tranquila, nesta segunda-feira, 10, pela manhã, Milena, mais uma vez, usou suas redes sociais para falar sobre o caso de agressão sofrido por ela. A jovem agradeceu o apoio de seus seguidores e afirmou que divulgou as imagens para incentivar mais mulheres a denunciarem casos de violência doméstica e relacionamentos abusivos.

“Saibam vocês, mulheres, que passam por isso também, que vocês não estão sozinhas. Estou aqui para dar apoio a esse ato de coragem. Vai servir para que outras mulheres tenham essa atitude e não deixar debaixo dos panos. Teve gente da minha família que não queria que eu postasse”, falou a jovem.

