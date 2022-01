Rádio Nacional lança perfil no Instagram e novas playlists no Spotify

A Rádio Nacional lança perfil no Instagram nesta quarta (5) e se aproxima ainda mais dos ouvintes. Agora, o público também pode conferir as novidades da emissora pelo @radionacionalbr. O lançamento consolida a estratégia de fortalecer a presença digital da emissora, que integra a Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

O gerente executivo de Rádios da EBC, Luciano Seixas, destaca que a presença da Rádio Nacional no Instagram e nas redes sociais é fundamental para a estratégia de conquista de novos ouvintes. “Estamos atentos às novas maneiras que o público vem ouvindo rádio e consumindo áudio. Estaremos presentes também nestes novos canais, oferecendo um conteúdo atual e relevante, desenvolvendo novas formas de comunicação”.

De acordo com o gerente da Rádio Nacional, Daniel Costa, a ideia é cada vez mais posicionar a emissora nas redes sociais. "Pretendemos ocupar espaço nas redes, alcançar novos ouvintes, gerar conversa com o público e artistas da nova MPB e do pop brasileiro contemporâneo", explica.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ele menciona ações com a criação de conteúdos exclusivos. "Vamos convidar mais os músicos para os estúdios em Brasília, no Rio de Janeiro e em São Paulo. A intenção é gerar conteúdo inédito, chamar o público ao vivo para conferir as atrações e acompanhar as novidades pelas ferramentas que as redes sociais proporcionam", completa.

#VemOuvir

Com um perfil que privilegia os talentos da moderna música brasileira, a Rádio Nacional está com nova programação em rede desde o início de dezembro. De segunda a sexta, música e informação de qualidade se combinam com entradas jornalísticas a cada 20 minutos.

Entretenimento, esporte, bate-papo e notícia são alguns dos conteúdos no ar pela emissora. As faixas musicais prestigiam gêneros brasileiros e valorizam artistas da nova MPB e do pop nacional contemporâneo, além dos clássicos da música brasileira.

Astros da nova geração que mobilizam a atenção nas plataformas digitais de streaming ganham espaço nas atrações e na seleção de músicas da rádio. O repertório contempla sucessos de nomes que repercutem junto aos jovens, como Melim, Vitor Kley e Duda Beat.

Para aumentar o relacionamento e alcançar novos ouvintes, a Nacional intensifica as transmissões no YouTube. Também está no Spotify desde fevereiro com o perfil Rádio Nacional, que disponibiliza playlists com hits atuais e composições segmentadas por gênero. E agora também apresenta novas playlists dos programas da rádio (confira a lista abaixo):

Playlists de programas (no Spotify)

Playlist Nacional

Tanto Mar

Nossa América

Alma Blues

Boa Noite Solimões

Eu de Cá, Você de Lá

Podcasts (no Spotify)

A vidente e o vigarista (radionovela)

Entrevista é Nacional

Na Trilha da História

A participação do público é assegurada através das redes sociais e pelo WhatsApp. O público pode interagir em tempo real através mensagens de texto para o número (61) 99989-1201. Os locutores estimulam essa troca durante a programação da emissora.

Transmissões em rede na banda estendida

A consolidação da rede da Rádio Nacional é uma das conquistas recentes. Além da tradicional frequência FM 96,1 MHz em Brasília, a emissora ganhou, em 2021, presença em outras quatro capitais brasileiras, na chamada banda estendida, em 87,1 FM, no Rio de Janeiro, que se mantém ainda no AM, e em São Paulo, Belo Horizonte e Recife. Agora, os conteúdos entram no ar em rede.

Uma das metas para 2022 é estender o alcance da rede com a expansão para outras capitais.

Saiba como sintonizar a Rádio Nacional

Brasília: FM 96,1 MHz e AM 980 Khz

Rio de Janeiro: FM 87,1 MHz e AM 1130 kHz

São Paulo: FM 87,1 MHz

Belo Horizonte: FM 87,1 MHz

Recife: FM 87,1 MHz

Rádio Nacional na internet e nas redes sociais

Site: https://radios.ebc.com.br/radionacional

Instagram: https://www.instagram.com/radionacionalbr

Spotify: https://open.spotify.com/user/vpj3k8ogjwf1nkv4nap3tlruv

YouTube: http://youtube.com/radionacionalbr

Facebook: https://www.facebook.com/radionacionalbr

Twitter: https://twitter.com/radionacionalbr

WhatsApp: (61) 99989-1201

Aplicativo Rádios EBC, disponível para Android e iOS

Tags