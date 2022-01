Blocos de rua de SP comunicam que não participarão do carnaval 

Cancelamento acontece pela falta de clareza e consenso entre as instituições governamentais federais, estaduais e municipais no combate à covid-19

Associações que representam os blocos de rua de São Paulo comunicaram na noite de hoje, 5, em informe publicado nas redes sociais, que não vão participar do Carnaval paulistano mesmo que o evento seja autorizado pela prefeitura de São Paulo. O cancelamento da participação ocorre, segundo o texto, pela falta de clareza e consenso entre as instituições governamentais federais, estaduais e municipais no combate à pandemia de covid-19 e à consequente crise sanitária e social.

“Com mais de 600 blocos regularmente inscritos para uma possível realização da nossa festa, estamos hoje, dia 5 de janeiro de 2022, totalmente inseguros quanto à possibilidade de realização do nosso carnaval, quanto às alternativas possíveis para amparar toda a cadeia produtiva envolvida no evento”, diz o texto do manifesto.

Sobre o assunto Prefeitura de Olinda cancela tradicional carnaval em 2022

Museu Nacional receberá tubarão-martelo encontrado no Rio de Janeiro

Cordão da Bola Preta planeja carnaval mesmo sem desfiles de rua no Rio

Pernambuco: após Olinda, Recife também cancela carnaval de 2022

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os blocos afirmaram ainda que não admitem a hipótese da realização do carnaval de rua “em lugares contidos, ao ar livre, como o Autódromo de Interlagos, Memorial da América Latina, Jockey Club, Sambódromo e outros”. “Isso é alternativa do setor privado”.

De acordo com o comunicado, assinado pelo Fórum de Blocos de Carnaval de Rua de São Paulo, pela União dos Blocos de Rua do Estado de São Paulo, e pela Comissão Feminina de Carnaval de São Paulo, durante a organização prévia do carnaval, nenhum bloco foi incluído nas tratativas de planejamento, levantamento de dados, e necessidades sanitárias, “enfim, nada que o Poder Público pudesse usar para se aproximar dos verdadeiros protagonistas dessa festa, que são os Blocos de Rua”.

A prefeitura de São Paulo ainda não decidiu se vai liberar o carnaval de rua na capital paulista. A administração municipal foi procurada, mas ainda não se manifestou.

Tenha acesso a reportagens especiais. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags