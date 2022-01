Mulher se recusa a usar máscara em supermercado em Brasília por 'estar saudável'

Após se recusar a utilizar máscara de proteção facial - acessório essencial para prevenir a contaminação por Covid-19 e que é obrigatório no Distrito Federal -, uma mulher causou confusão com clientes e funcionários de um supermercado em Brasília. O caso ocorreu na quinta-feira, 30, no Pão de Açúcar da Asa Sul e foi registrado em vídeo.

Para justificar sua escolha de não colocar máscara para entrar no estabelecimento comercial, a mulher disse "estar saudável", além de dizer à atendente do supermercado que nenhum dos seus familiares foram contaminados pelo coronavírus. "Muita gente morreu aí, achando que era de Covid e não era", argumentou. Ao perceber que estava sendo filmada por clientes que estavam no local, ela tentou cobrir a câmera do celular com sua bolsa, afim de impedir que a gravação fosse continuada.

Outros consumidores que presenciaram a ação ameaçaram chamar a polícia e que a atidude da mulher colocava em risco à saúde da atendente, que é idosa. A autora do vídeo não quis se identificar. As informações são G1 do Distrito Federal. A reportagem tentou localizar a mulher, mas não conseguiu.

Em nota enviada à reportagem, a rede de supermercados Pão de Açucar disse que o gerente da loja localizada na quadra 308 Sul interviu e conseguiu convercer a mulher a pôr sua proteção facial. "Após a insistência da colaboradora, a cliente colocou uma máscara oferecida pela loja e finalizou as compras", informou o comunicado.

