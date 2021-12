Cliente diz ter mordido barata em sanduíche em Porto Alegre; 'fiquei sem reação'

A primeira experiência servidor público Carlo Felipe Sardi, de 54 anos, em uma unidade da rede de fast-food KFC não terminou como o esperava. Nesta segunda-feira, 27, ele afirma que foi à lanchonete no shopping Iguatemi, em Porto Alegre, com a sobrinha Júlia Penha e, ao comer um sanduíche, alega ter mordido uma barata.

A sobrinha registrou o acontecido em sua conta no Twitter, assim como mostrou um trecho de sua conversa com o tio: "Incrédulo, ainda mastigava o sanduíche bestificado. Fiquei sem reação. Isso é o tipo de coisa que só se vê acontecer com outras pessoas, na televisão. Ninguém prepara você para um momento desses", disse Carlos, por mensagem de texto.

hoje eu estava com o meu tio no shopping Iguatemi de Porto Alegre e fomos comer no KFC, ele pediu um hambúrguer com fritas, na metade dele deu uma mordida e caiu um pedaco inteiro do que achou que era frango, mas ao olhar o que tinha caído viu que era uma barata inteira pic.twitter.com/6SjykTXykQ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine December 28, 2021

Em entrevista ao portal G1, Carlo disse que ambos foram conhecer o restaurante, mas ela não pediu nada e ele acatou a sugestão do balconista, que teria indicado o sanduíche com salada e batatas fritas. Ele estaria comendo as batatas e o sanduíche quando sentiu cair da boca o que pensou ser um pedaço de frango. "Por alguns momentos ficamos, eu e Júlia, em choque olhando aquilo, quando ela resolveu tirar fotos e eu, reclamar ao gerente", disse.

Carlo reclamou e ainda tentou dissuadir outras pessoas na fila a comerem no local mostrando a barata na bandeja. A KFC afirmou que ressarciu o cliente e tenta contato para esclarecer o assunto. Na postagem da sobrinha no Twitter, é possível verificar uma mensagem padrão da empresa, pedindo para entrar em contato com a empresa por mensagem direta (DM).

Carlo diz que procurou atendimento médico para verificar se havia algo de errado, já que mesmo escovando os dentes e fazendo gargarejos com enxaguante bucal, não se desfaz da sensação de morder o inseto. "Tive diarreia, cólica intestinal e forte azia. Falei com minha médica, que me aconselhou a fazer exames e tomar vermífugo e antibiótico", relatou.

Em sua conta no Twitter, Carlo falou do que sentiu após o acontecido: "Já escovei meus dentes várias vezes; já usei enxaguante bucal, fiz gargarejo, mas a sensação de que tem algo sujo na boca não passa", disse.

O caso repercutiu logo que a jovem e o tio comentaram nas redes sociais sobre o assunto. "O objetivo das postagens, antes de tudo, foi para chamar a atenção do público, para que não passem pela mesma experiência que tive, e dos órgãos de fiscalização", apontou Carlo.

Nota da KFC

O KFC Brasil reforça que segue rigorosamente todos as recomendações da vigilância sanitária e demais órgãos competentes e está empenhado em apurar os fatos. A marca esclarece que logo que tomou conhecimento do caso acionou imediatamente a cliente.

O KFC Brasil destaca que já acionou os protocolos de verificação para a loja KFC Iguatemi Porto Alegre para apuração do ocorrido. Todos os restaurantes da marca passam por auditorias constantes, sendo a última realizada na unidade em questão, na data de 10/12. Uma nova auditoria interna e outra, independente, serão realizadas na tarde de hoje, 29/12.

Por fim, a marca reafirma o compromisso com a qualidade dos seus produtos e com a segurança dos processos de qualidade.

Tags