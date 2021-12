Campos do Jordão realiza 1º Festival de Verão

Local de um dos mais tradicionais festivais de inverno do país, Campos do Jordão, no interior paulista, anunciou a realização do primeiro festival de verão na cidade. O evento, com duração de três semanas, de 22 de janeiro a 13 de fevereiro, terá 54 apresentações musicais divididas em dois eixos, música popular e música erudita.

Estão previstas apresentações de Paula Lima, João Bosco, Sujeito a Guincho, Mestrinho, Guinga, João Camarero, Cristóvão Bastos, Thiago Amud, Dori Caymmi, André Mehmari, Mônica Salmaso, Quarteto Carlos Gomes, SP Big Band, Percorso Ensemble, Dori Caymmi & Trio, entre outros.

A edição de Verão terá parte das apresentações exibidas no YouTube e também na plataforma #CulturaEmCasa. Serão, ao todo, 22 apresentações online, que poderão ser acompanhadas gratuitamente pelos canais digitais.

No Módulo Pedagógico, o 1º Festival de Verão receberá 70 alunos de 16 a 30 anos, divididos em três modalidades: instrumento, canto popular e composição. Também serão oferecidas seis masterclasses na cidade, onde os bolsistas vão se hospedar e estudar.

A programação completa do festival pode ser encontrada no site do evento. As transmissões poderão ser vistas no Youtube.

