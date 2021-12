BR-153: Acidente com ônibus deixa 5 mortos e 40 feridos

Cinco mortos e 40 feridos. Esse foi o saldo de um acidente com um ônibus na rodovia BR 153, em Aparecida de Goiânia, na madrugada desta sexta-feira (24). O ônibus da empresa Real Expresso bateu em um carro e um caminhão e caiu em um córrego. O acidente aconteceu no desvio próximo a uma cratera na rodovia. Todos os sobreviventes já foram resgatados.

De acordo com informações da Triunfo Concebra, concessionária que administra a rodovia, 46 pessoas estavam envolvidas no acidente. Além das vítimas do ônibus, o motorista do caminhão também se feriu.

A Polícia Rodoviária Federal informou que o ônibus saiu de São Paulo e seguia para Brasília. A PRF destacou que chovia no momento do acidente. O trânsito na região ainda continua interditado.

Em nota, a empresa Real Expresso lamentou o acidente e disse que suas equipes estão dando todo o atendimento médico e hospitalar às vítimas. Além disso, a Real explicou que as causas do acidente serão apuradas internamente e também pelas investigações oficiais.

A Triunfo Concebra disse, ainda, que o ônibus não respeitou a sinalização e invadiu a divisão entre as pistas da rodovia que está funcionando em sentido de mão dupla, bateu na lateral de uma viatura da concessionária e de frente a uma carreta.

Os feridos foram levados para o Hospital de Urgências de Goiânia, Hospital de Urgências de Aparecida de Goiânia e unidades de pronto atendimento nas duas cidades. As pessoas que não se machucaram foram realocadas em outro ônibus da empresa.

