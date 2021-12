Retrospectiva 2021: confira as principais notícias de fevereiro

No dia 24, o plenário da Casa aprovou a admissibilidade da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 3/21, que restringe a prisão em flagrante de parlamentar a casos de crimes inafiançáveis. O texto original da PEC também proíbe a prisão cautelar por decisão monocrática, aquela tomada por um único ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). Mas, no dia 26, sem acordo para votação da matéria no plenário, o presidente da Casa, Arthur Lira, decidiu enviar a matéria para análise de uma comissão especial.

Autonomia do BC e privatizações

Depois de aprovada pela Câmara dos Deputados no dia 10, a lei que confere autonomia ao Banco Central foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro no dia 24 de fevereiro. Pelo texto, o presidente e os diretores da autarquia terão mandato de quatro anos não coincidentes com o do presidente da República. A nova lei estabelece que o Banco Central passa a se classificar como autarquia de natureza especial caracterizada pela "ausência de vinculação a ministério, de tutela ou de subordinação hierárquica".

Também no dia 24 foi entregue ao presidente da Câmara o projeto que permite a privatização dos Correios.

Pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro destacou a importância da proposta. "Estive há pouco no Congresso Nacional para entrega do Projeto de Lei que acaba com o monopólio dos Correios nos serviços postais do país e viabiliza a sua privatização. O Brasil, mais do que nunca, segue firme no caminho da liberdade econômica."

Já a medida provisória de abertura do capital da Eletrobras foi entregue pelo presidente Jair Bolsonaro ao Congresso no dia 23. Três dias depois, a MP já tinha recebido 570 emendas.

Primeiro satélite totalmente nacional

Encerrando o mês, o Brasil lançou o primeiro satélite produzido com tecnologia 100% nacional: o Amazonia 1. O lançamento ocorreu a partir do Centro Espacial Satish Dhawan, na cidade de Sriharikota, na província de Andhra Pradesh, na Índia.