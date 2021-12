TV Brasil conquista Prêmio Reduto Jornalístico de Comunicação

O Repórter São Paulo, telejornal local da TV Brasil em São Paulo, venceu a 3ª edição do Prêmio Reduto Jornalístico de Comunicação. O programa ganhou a homenagem na categoria Melhor Telejornal Local por indicação do público.

Para a apresentadora Vivian Costa, o resultado consolida o trabalho de uma equipe talentosa que faz a diferença. Ela destaca a importância da informação de qualidade produzida pela emissora.

"Fiquei muito feliz, pois é o reconhecimento do público. Afinal de contas, o Repórter São Paulo é um jornal que presta serviço para seus telespectadores. Um programa comunitário", destaca Vivian que também é a editora-chefe do telejornal.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Emocionada, ela compartilha o êxito com os profissionais que fazem a notícia chegar ao cidadão. "Gostaria de agradecer a toda a equipe, tanto de jornalismo, como a de operações, que chega cedo pra levar o melhor conteúdo aos telespectadores. Vocês são incríveis! Ninguém faz nada sozinho", completa.

Com linguagem direta na abordagem dos assuntos que fazem parte do cotidiano da população da capital paulista, o Repórter São Paulo contribui para a difusão da cultura local, prestação de serviço e na criação de vínculos com a comunidade.

De acordo com o gerente de Redação de Rádio e TV em São Paulo, Luiz Antônio Malavolta, a TV Brasil faz um telejornal local voltado exatamente para a prestação de serviço ao telespectador. "É a confirmação de que esse modelo é o caminho correto para se levar a melhor informação para as pessoas. O jornal busca refletir a comunidade a que atende", analisa.

Em sua terceira edição, o prêmio Reduto Jornalístico de Comunicação é realizado pelo perfil Reduto Jornalístico, que cobre as atividades do jornalismo no país. Os finalistas são escolhidos entre os mais indicados pelo público. Os escolhidos foram anunciados no dia 15 de dezembro.

O Repórter São Paulo é exibido de segunda a sexta, às 12h, na TV Brasil. Para saber como sintonizar a TV Brasil, clique aqui.

Tags