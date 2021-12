Jardim Botânico do Rio reajusta valores de ingressos

O Jardim Botânico do Rio de Janeiro reajustou os valores de seus ingressos, em portaria publicada hoje (15) no Diário Oficial. A entrada para os residentes no Brasil subiu de R$ 24 para R$ 27. Os bilhetes para moradores do Grande Rio, que têm um desconto maior, passaram de R$ 15 para R$ 17.

Visitantes residentes em países do Mercosul pagarão R$ 50, em vez dos R$ 45 atuais. Já o ingresso para quem não tem direito a desconto passou de R$ 60 para R$ 67.

Os novos valores passarão a ser cobrados em 1º de janeiro de 2022. O Jardim Botânico do Rio de Janeiro foi criado em 1808. Além de ter um arboreto com cerca de 3 mil espécies vegetais de todo o mundo, o instituto é um dos principais centros de pesquisa em botânica no país.

