Menino de 7 anos tenta proteger a mãe de agressões do pai bêbado em Blumenau

Além de agredir a esposa, o homem também agrediu o filho de sete anos, sendo preso em flagrante no bairro Velha, em Blumenau (SC)

Um menino de sete anos tentou proteger a mãe em um episódio de agressões vindas do pai na cidade de Blumenau, Santa Catarina, na madrugada desta terça-feira, 14. O homem também tentou agredir a criança, sendo preso em flagrante por policiais militares que ouviram os gritos do menino vindos de dentro da residência, localizada no bairro Velha.

O homem agrediu a esposa e, em seguida, acordou o filho com a finalidade de agredi-lo também, segundo informações do portal NSC Total. A Polícia Militar de Blumenau, que foi acionada depois de 1 hora da madrugada, informou que a criança gritava pedindo para o pai parar com as agressões. O agressor, por sua vez, fazia questionamentos do motivo do filho estar defendendo a mãe.

Ao entrar na residência, os policiais relataram que o menino correu para trás deles a fim de buscar proteção. O agressor, de 30 anos, resistiu à abordagem com agressividade, sendo revistado e algemado. Segundo a esposa, o homem chegou bêbado de uma confraternização e mandou que ela fosse embora. Em seguida, deu chutes, tapas e tentou esganá-la com as mãos.

