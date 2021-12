Museu do Pontal oferece programação natalina neste fim de semana

O visitante que for ao Museu do Pontal, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, neste e no próximo fim de semana, vai se divertir com uma programação de Natal, com destaques para os festejos populares e presépios. O espaço cultural, referência internacional em arte popular brasileira, tem aos sábados e domingos uma agenda voltada para o público infantil e para a família.

Uma das atividades deste sábado (11) será a Oficina do Bebê Abayomi, às 15h, com a artesã, educadora e escritora Lena Martins, com o tema de presépio de Natal. Antes, de 11h às 16h30, haverá a Visita Musicada pela Arte e Cultura Popular Brasileira, com os arte-educadores Beatriz Bessa e Pedro Cavalcante. A duração aproximada é de 1 hora e 30 minutos. De 12h às 16h , as crianças vão aproveitar o Baú de Brinquedos.

No domingo (12), às 16h, a programação começa com a apresentação da Visita Musicada pela Arte e Cultura Popular Brasileira, das 11h às 16h30. Tem ainda o Baú de Brinquedos das 12h às 16h e às 16h será a vez da Folia de Reis Sertão Carioca, na Praça-Jardim do Museu, com a Orquestra de Viola Caipirando.

No próximo fim de semana, entre outras atividades, haverá as oficinas de Bonecos de Pano - Histórias e Afetos - Personagens do Presépio (sábado, às 15h), de Presentes Inventados (domingo, às 10h), e de Pastoril (domingo, às 15h).

As inscrições para as atividades são gratuitas e feitas na recepção. Nas atividades com capacidade limitada, o critério será a ordem de chegada.

Desde a inauguração da nova sede, em outubro, o museu apresenta um conjunto de seis exposições intituladas de Novos ares: Pontal reinventado. Uma delas é de longa duração e as outras cinco temporárias. Na exposição Devoções, dedicada à diversidade de expressões da fé, há uma sala especial com presépios. Lá se pode assistir um trecho da live do cantor e compositor Caetano Veloso, em dezembro de 2020, na qual lembra os natais de sua infância.

A entrada para o Museu do Pontal é gratuita, ou com contribuição voluntária, e pode ser feita na recepção do espaço cultural ou antecipadamente pelo site do museu.

