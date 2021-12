Vídeo: criança é flagrada pendurada em janela de edifício no Rio

Em um vídeo postado em uma rede social nessa terça-feira, 7, um garoto foi flagrado pendurado na janela do que aparenta ser o segundo andar de um edifício. O caso ocorreu em Icaraí, Niterói, na região Metropolitana do Rio de Janeiro. Na gravação, moradores desesperados gritam por ajuda e tentam alertar os pais da criança.

As imagens foram postadas no perfil "Portal Niterói". "Graças a Deus tinha tela de proteção e familiares escutaram e correram para tirar a criança da janela. Serve de alerta devemos ter cuidados com objetos próximo que possa dar altura a janela", escreveram na legenda.

