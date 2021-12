Gov.Br passa a dar acesso a serviços públicos da Câmara dos Deputados

Os serviços públicos da Câmara dos Deputados passaram a ser acessados pela plataforma do Gov.Br. Agora, serviços como Enquetes Legislativas e Ajude a Escrever a Lei, por exemplo, podem ser utilizados pelos usuários ao logar o Gov.Br tanto pelo computador e notebook quanto celular, com login e senha únicos.

O Gov.Br reúne 4,8 mil serviços do governo federal - 72% totalmente digitais. São 117 milhões de usuários cadastrados em todo o país.

Segundo a Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, alguns exemplos de serviços de impacto massivo são as carteiras digitais de Trabalho e de Trânsito, solicitação de aposentadoria por tempo de contribuição e prova de vida do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Estados e municípios

O Gov.Br tem integrados os serviços públicos de 13 unidades federativas e 302 municípios à plataforma. A Estratégia de Governo Digital 2020-2022 inclusive prevê a impulsão da transformação digital dos demais entes federados.

