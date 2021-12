Hoje é Dia: Abolição da Escravidão e Dia do Samba são destaques

Nascimento do ator e humorista gaúcho Walter D'Ávila (110 anos)

Morte do cantor e compositor fluminense Nicanor de Paulo Ribeiro Filho, o Ari Cordovil (40 anos)

Nascimento da escritora mineira Conceição Evaristo (75 anos)

Morte do guitarrista, cantor, compositor, produtor musical e cinematográfico inglês George Harrison (20 anos)

Acidente aéreo na Colômbia mata 71 pessoas e deixa 6 feridos, incluindo integrantes do clube de futebol Chapecoense (05 anos)

Assinado em Viena o tratado de casamento entre D. Pedro e D. Leopoldina (205 anos)

O Dia Internacional de Solidariedade para com o Povo Palestino - comemoração internacional instituída pela ONU; tem por fim marcar a data da aprovação da resolução Nº 181 de 29 de novembro de 1947 na 2ª sessão da Assembleia Geral da própria ONU, que então versava sobre a partilha da Palestina, e que possibilitou a criação do Estado de Israel

Inauguração do Parque Nacional de Brasília (60 anos)

Morte do jurista mineiro Heráclito Fontoura Sobral Pinto (30 anos) - foi ferrenho defensor dos direitos humanos, especialmente durante a ditadura do Estado Novo e a ditadura militar que foi instaurada após o golpe de 1964

Nascimento do político e magistrado baiano Luiz Vianna, o Luís Viana (175 anos) - foi durante o governo de Luís Viana, Bahia, que ocorreu a Guerra de Canudos, conflito que afetou negativamente a popularidade dele como governador

O Brasil levou o primeiro lugar em duas das nove categorias do maior prêmio de ciência para países em desenvolvimento do mundo, o The World Academy of Sciences for the Advancement of Science in Developing Countries (TWAS) (05 anos) - em Ciências Sociais, a premiada foi Marilda Sotomayor, professora aposentada da Universidade de São Paulo (SP) e da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Suas pesquisas abordam um ramo específico da Teoria dos Jogos chamado market matching. Lorenzo Justiniano Díaz Casado, por sua vez, matemático da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), é especialista na Teoria dos Sistemas Dinâmicos, que estuda qualquer fenômeno físico, químico, biológico ou econômica cuja evolução no tempo possa ser previsto e descrito por uma lei matemática

Dia do Evangélico - considerado feriado no calendário oficial do Distrito Federal. Instituída pela Lei nº 12.328, de 15 de setembro de 2010, a data homenageia aqueles que seguem esta vertente da doutrina cristã

Inauguração do Aeroporto Santos Dumont (85 anos)

Terremoto de 5,1 graus na Escala Richter atinge a cidade de João Câmara, no Rio Grande do Norte (35 anos)