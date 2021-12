Operação contra pedofilia na darkweb é deflagrada no Ceará e em mais 19 Estados

Visando desarticular um grupo de criminosos que usava a darkweb para difundir material de abuso sexual infantil no Brasil e em diversas partes do mundo, a Polícia Federal (PF) deflagrou a operação Lobos II, nesta sexta-feira, 3. Agentes cumprem 104 mandados de busca e apreensão e oito ordens de prisão preventiva no Ceará, em outros 19 estados e no Distrito Federal. As informações são da Agência Estado

Mais informações em instantes

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags